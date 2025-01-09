Можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу: Трамп про вступ України до НАТО

Під час брифінгу журналістам у своєму маєтку в Мар-а-Лаго Дональд Трамп підняв тему про надання гарантій безпеки для України. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

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«росія багато років, ще до путіна, говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене у камені. А Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді росія мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу… Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав: у вас буде війна. І це виявилась дуже погана війна, вона може ескалувати і стати значно гіршою, ніж є зараз», — заявив новообраний президент.

Журналіст уточнив у Трампа, чи Україна стане членом НАТО.

«Я гадаю, що в них була угода, але Байден її порушив. Угода, яка була б дуже задовільною для України та для всіх інших, але Байден сказав, що вони мають мати можливість приєднатись до НАТО», — додав він.

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Зазначимо, що першим пунктом плану перемоги Володимира Зеленського є саме запрошення України до НАТО. У грудні 2024 року у МЗС України додали, що наша держава не піде ні на які «альтернативи, сурогати чи замінники» повноправного членства.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку американського дипломата про те, що остаточною гарантією безпеки для України є її членство в НАТО.

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