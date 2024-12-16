Колишній директор у справах Європи та Азії в Раді нацбезпеки та ексрадник держсекретаря США Метью Брайза вважає, що президент Трамп під час свого другого терміну може почати тиснути як на Україну, так і на росію.

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«Мене серйозно хвилювало те, що під час своєї першої каденції Трамп міг спробувати укласти угоду з президентом росії путіним, згідно з якою рф мала б зробити щось корисне, можливо, у Сирії, а Сполучені Штати у відповідь чинили б тиск на Зеленського і, певним чином, допомагали росії в Україні. Проте такому сценарію відбутись не судилося. Сам Трамп навіть заявив, що роль росії в Сирії завершена і що тепер необхідно зупинити війну в Україні. У певному сенсі він натякнув, що раніше в його свідомості існував зв’язок між ситуаціями в Сирії та Україні. Але тепер він стверджує, що цей зв’язок розірвано. Я тепер переконаний, що він прагне стати тією людиною, яка допоможе укласти угоду про припинення війни. Трамп рішуче налаштований проти війни. Протягом усього свого попереднього терміну він виступав проти застосування військової сили, і тиснув на путіна раніше і продовжує це робити досі», — сказав ексчиовник.

Але, додав Брайза, жодних гарантій того, що не буде провокацій, немає. Більш того, вважає він, провокації з боку росії, безумовно, будуть.

«Остаточною гарантією безпеки для України, звісно, є її членство в НАТО. Однак це питання, яке ні Олаф Шольц, ні Джозеф Байден не готові обговорювати. Обидва незабаром завершать свої каденції — фактично за кілька тижнів у випадку Джозефа Байдена та трохи пізніше у випадку Олафа Шольца. Тож, хоча дипломатична активність завжди залишається високою, у цьому випадку світові лідери намагаються справити враження на президента Дональда Трампа — як позитивне, так і негативне. Вони добре розуміють, що він буде президентом із зовсім іншим підходом до дипломатії», — каже Брайза.

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