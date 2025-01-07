Швидкого і простого рішення не буде: що сказав Макрон про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон, який хоче відправити 40 тисяч солдатів в Україну у якості миротворців після закінчення війни з росією, заявив, що не бачить швидкого і легкого вирішення війни в Україні. Він закликав Київ, який захищається від російської агресії, мати «реалістичні» очікування щодо території.

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«Швидкого і простого рішення по Україні не буде», — заявив Еммануель Макрон під час зустрічі послів Франції в Єлисейському палаці.

Він також висловив переконання, що українці повинні вести «реалістичні переговори з територіальних питань».

«США повинні допомогти нам змінити цю ситуацію і переконати росію сісти за стіл переговорів, — додав французький лідер. — Європі доведеться запропонувати Україні гарантії безпеки», пише rmf24.

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Макрон заявив, що здача Києва не піде на користь ні європейцям, ні американцям. За його словами, країни Заходу зруйнували б свій авторитет, якби погодилися на компроміс щодо України через «втому».

Президент Франції додав, що нинішньому демократичному порядку загрожують «сили дестабілізації». Він нагадав, що в грудні минулого року президентські вибори в Румунії були скасовані через зовнішнє втручання, ймовірно, з боку росії.

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Макрон також оцінив, що в умовах зростання загроз у світі Європі варто прискорити розвиток свого оборонного потенціалу, а не покладатися лише на США. Питання полягає в тому, чи хочуть європейці протягом наступних 20 років виробляти те, що буде необхідно для їх безпеки, чи ні.

«Якщо ми будемо покладатися на американську промисловість і технології, ми потрапимо в заслужену стратегічну залежність», — попередив він.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку професора міжнародних відносин у Військовій академії США Роберта Персона про те, що вiйна в Україні може закінчитися лише на фронті.

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