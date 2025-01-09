Нічна атака «Шахедів»: скільки дронів збили Повітряні Сили

Вночі 9 січня 2025 року російський ворог вкотре атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані напрямки пусків — Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (всі — рф).

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Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 оборонці неба підтвердили збиття 46 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів над Полтавською, Сумською, Харківською, Черкаською, Чернігівською, Київською, Дніпропетровською, Херсонською та Миколаївською областями.

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Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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На жаль, через падіння збитих ударних БПЛА зазнали пошкоджень приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. Інші наслідки уточнюються.

Нагадаємо і про удар вже українських ударних дронів по Саратовській області рф — там потужний вибух пролунав в районі міста Енгельс, де розташовані нафтабаза, а також військова авіабаза, з якої вилітають літаки стратегічної авіації зс рф, аби атакувати ракетами Україну.



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