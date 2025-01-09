Чому Дженніфер Еністон завжди ідеально виходить на фото в бікіні: акторка поділилася секретами

Акторка Дженніфер Еністон поділилася своїми секретами здорового способу життя після того, як з’явилися фотографії, на яких вона зображена в бікіні під час відпустки разом зі своїм другом, актором Джейсоном Бейтманом, пише entertainmentnow.com.

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«Я тренуюся мінімум чотири рази на тиждень. Якщо працюю, на жаль, можу це зробити двічі-тричі, — сказала 55-річна Еністон — Силові тренування — найважливіші для жінок після 50 років. Якщо ви втрачаєте м’язи, ваші кістки стають крихкими — остеопороз. Ми падаємо, ламаємо стегно, і це гіпс. Я медитую вранці. Розтягуюся перед сном. Я дійсно намагалася попрацювати над своєю гігієною сну, і я ненавиджу ці слова».

Еністон сказала, що дотримується того, що вона назвала «підходом 80/20».

«Вісімдесят відсотків здорового способу життя, а потім 20 відсотків: піти випити мартіні, поїсти піци та гамбургерів, — пояснює акторка. — Є баланс. Ми повинні любити своє тіло. Звичайно, ми всі постаріємо, як ми можемо процвітати, стаючи старшими? Тому слід приділити своєму тілу увагу, якої воно заслуговує. Я особисто любила свої 30 років, але у 20 була ніким, була кошмаром. Не розуміла тренування».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Еністон планує допомогти Селені Гомес в організації весілля.

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