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Дуже складно: Дженніфер Еністон допоможе Селені Гомес в організації весілля

19:43 4 січня 2025
Дженніфер Еністон та Селена Гомес

Поки Селена Гомес готується вийти заміж за Бенні Бланко, стало відомо, що обоє шукали поради у своєї близької подруги — Дженніфер Еністон. Вона допомагатиме з організаційними моментами разом з іншими найкращими друзями: Тейлор Свіфт, Меріл Стріп, Карою Делевінь і Аріаною Гранде, пише hindustantimes.com.

«Дженніфер ставиться до Селени, як до молодшої сестри. Вона дуже радіє їй і вже надіслала квіти та листівку з пропозицією допомогти, чим зможе. Вона сама запланувала пару весіль, тож знає багато про процес і має багато порад, якими може поділитися, — розповіло джерело. — Безсумнівно, Селена буде рада її порадам. Досить складно спланувати весілля, але весілля у знаменитостей на іншому рівні, тому будь-яка допомога, яку вона може отримати, неоціненна».

55-річна Дженніфер і Селена працюють з одним і тим самим менеджером. І 32-річна Селена, і її 36-річний коханий Бенні багато років працюють у музичній та розважальній індустрії. Говорячи про весілля, джерело розповіло, що на ньому буде «неймовірна кількість знаменитих гостей».

Про свої стосунки Селена сказала Time: «Це просто трапляється, коли ви цього найменше очікуєте. Я ціную кожну мить з ним. Я не знаю, що нас чекає у майбутньому, але я точно знаю, що він нікуди не піде найближчим часом».

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Минулого місяця Селена опублікувала в інстаграмі новину про заручини, сфотографувавши свою каблучку з діамантом. На фото можна побачити, як Бенні поцілував її в щоку.

Селена вперше підтвердила свої стосунки з Бенні в грудні минулого року. Потім вони відвідували разом різні публічні заходи, в тому числі «Золотий глобус» і «Еммі», а також були помічені на баскетбольному матчі.

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Раніше стало відомо, що Селена Гомес не може стати мамою.

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