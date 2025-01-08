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Не хоче про це: стало відомо, чому Дженніфер Еністон не вітатиме колишнього чоловіка з розлученням

21:31 8 січня 2025
Дженніфер Еністон і Бред Пітт

Колишній чоловік Дженніфер Еністон Бред Пітт розлучився з Анджеліною Джолі після восьмирічної судової тяганини. Попри те, що Дженніфер зуміла зберегти доброзичливі стосунки зі своїм 61-річним колишнім чоловіком, вона не хоче говорити про його нове розлучення ні публічно, ні приватно, пише geo.tv.

Джерело ексклюзивно розповіло журналістам: «Джен не хоче публічно говорити про розлучення Бреда та Анджеліни, а також не хоче зв’язуватися з Бредом і вітати його. Наступного разу, коли вони побачать одне одного, будуть говорити про життя і здебільшого про щось інше, але не збираються занурюватися в його почуття через розлучення чи щось подібне».

За словами інсайдера, «Анджеліна не є темою для розмови між ними, і це залишиться таким назавжди».

Ця новина з’явилася через день після того, як було повідомлено, що Бред та Анджеліна, які мають шістьох дітей, досягли мирної угоди щодо розлучення після восьмирічної тяжкої боротьби.

Нагадаємо, що Бред Пітт розірвав свій шлюб з Дженніфер Еністон у 2005 році після зустрічі з Анджеліною Джолі на зйомках «Містер і місіс Сміт».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Еністон допоможе Селені Гомес в організації весілля.

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