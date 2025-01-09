Тарифи на світло піднімуть більше ніж вдвічі: експерт Попенко шокував прогнозом

Українців готують до того, що скоро за електрику доведеться платити більше. Адже влада ствердждує, що ринкова ціна на світло набагато вища за ту, яку зараз платить населення.



За прогнозом голови «Союзу споживачів комунпослуг України» Олега Попенка, спочатку ціна може зрости з нинішніх 4,32 до 6,7 грн за 1 кВт-год, і це відбудеться вже з 1 червня. А через два-три роки — до 9 грн.

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Експерт зазначив, що держоргани у вигляді Міністерства енергетики та НАЕК «Енергоатом» виступають за те, щоби населення платило ринкову ціну за електричну енергію.

«Минулого року називалися ціни в 6,5−7 грн за кВт/год і в найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною або ціною на ринку на добу вперед, у 2023 році, а сьогодні це вже більш як 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Всього через 2−3 роки тариф зросте до 9 грн», — вважає Попенко.

Експерт додав, що з початку цього року ринкова вартість електрики підвищилася приблизно до 10 грн за 1 кВт/год.

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Нагадаємо, цього року також може зрости ціна на опалення та розподіл газу. «ФАКТИ» писали про те, чому кияни вже платять за опалення більше ніж торік.

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