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Клуб споживачів

Киянам пояснили, чому вони платять за опалення більше ніж торік

19:29 13 грудня 2024
Тарифи на опалення у Києві&nbsp;— У Києві пояснили, чому цього року платіжки більше, ніж торік

Основною причиною подорожчання опалення в Києві порівняно з минулим роком є зниження температури на вулиці. Про це розказали в Київській міській раді.

Так, в цьому році середньомісячна температура в Києві протягом листопада була 2,7 градуса, а минулого року в листопаді це значення складало — 4,1 градуса.

Оскільки майже 90% київських багатоповерхівок обладнані будинковими лічильниками тепла, то жителі платять за обсяг тепла, що фактично спожив будинок. Чим холодніше на вулиці, тим більше тепла споживає будинок і тим більшою є сума у платіжках.

Як писали «ФАКТИ», у наступному році може зрости не тільки плата за доставку газу, але й вартість опалення, що призведе до того, що теплі батареї у квартирі будуть обходитися українцям значно дорожче. Вартість газу зараз для населення становить приблизно 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Але на думку експертів, є наміри встановити її приблизно 10 тисяч гривень.

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На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, вже наступного року платити за електроенергію, газ, опалення та воду українці будуть більше.

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