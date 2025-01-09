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Стиль життя

У 2025-му знову в моді джинси зі стразами: з яким одягом їх краще носити

22:26 9 січня 2025
джинси зі стразами

Деним можемати вигляд витвору мистецтва, якщо він прикрашений вишивкою, стразами чи принтом. Носити такі джинси можна зі светром — бажано однотонним, тоді декор на штанах буде помітним. Ідеальний варіант — чорний або бежевий лаконічний светр під сині джинси. З чорними джинсами верх може поєднуватись практично будь-який — наприклад, у відтінку бургунді або мокко. Щодо прикрас, то до такого вбрання підійдуть великі сережки або кільце.

Декорувати джинси можна власноруч — розшити стразами або прикрасити вишивкою кишеню. Вишивка може бути лаконічною — наприклад, перша літера вашого імені або квітка.

Прикрасити вишивкою, стразами та принтом можна також джинсову спідницю чи сукню. До речі, дуже стильний вигляд мають і аксесуари з деніму — наприклад, сумка, брошка, кольє.

Альтернативою стразам можуть бути гарні незвичайні гудзики. Різного кольору та розміру, вони матимуть на одязі вигляд монпансьє. Можливо, такі гудзики вам навіть не потрібно купувати, якщо вони є у скриньці.

Виявляйте фантазію — це допоможе вам бути стильними й гарними.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про ще один тренд зимового сезону 2025 — светр з оленями. Стилісти підказали, з чим його краще носити.

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Фото Ольги Сметанської

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