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Светр з оленями — тренд зимового сезону 2025: з чим його носити

22:25 7 грудня 2024
Светр з оленями

Светри з оленями, як і трикотаж з візерунком аргайл, знову на піку популярності. Вони доречні як для відпочинку, так і для роботи в офісі, якщо ви працюєте у сфері IT, журналістики або дизайну. Такий светр стильно поєднується з джинсами та черевиками, а також зі спідницею та високими чоботями.

Олені — частина норвезького орнаменту, в якому зазвичай також присутні сніжинки та ялинки. Забарвлення можуть бути різними.

Також візерунок з оленями доречний на сукні, кардигані, шарфі, шапці, рукавичках та шкарпетках. Шапку та шарф зі скандинавським візерунком носіть з пуховиком середньої довжини або курткою.

Цей візерунок вже багато років популярний у багатьох країнах світу. Його поціновувачі стверджують, що в такому светрі почуваються особливо тепло та комфортно. А ще цей візерунок асоціюється з улюбленими зимовими святами, і в цьому також одна з причин його популярності.

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Речі із зимовим візерунком є чудовою ідеєю для подарунків на Різдво та Новий рік для рідних та близьких людей. Купуючи такий одяг або аксесуар для себе, відразу продумайте, з чим їх поєднуватимете у своєму гардеробі.

Читайте також пораду фахівця, як підібрати шарф до пальта чи куртки, щоб створити стильний образ.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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