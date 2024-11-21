Чорні джинси восени та взимку — річ така ж незамінна, як і чорна водолазка. Насамперед, завдяки своїй поєднуваності з іншими речами в гардеробі. Наприклад, з пуховиком. Такі штани підійдуть абсолютно до будь-якого кольору пальта: чорного, білого, червоного, синього, зеленого, жовтого, сріблястого. Це стосується і моделей пуховиків будь-якої довжини, включаючи куртку.

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Чорні джинси можна сміливо носити в офіс, комбінуючи з гольфом та піджаком. Найкраще підійде простора модель штанів.

Чорні джинси чудово поєднуються і з теплим затишним светром або фланелевою сорочкою в клітинку. У такому вбранні можна вирушити у гості чи на прогулянку. До речі, на роботу теж, особливо якщо ви художник, журналіст чи працюєте у сфері IT.

Що стосується поєднання із взуттям, здається, і в цьому сенсі не знайти речі більш універсальної, ніж чорні джинси. Підійдуть до будь-якого кольору черевиків — бордового, оливкового, коричневого.

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Чорні джинси виручать у багатьох ситуаціях, наприклад у поїздці. Насамперед, тому що практично не мнуться, а по-друге, як уже було сказано, поєднуються з багатьма речами.

До речі, хітом зимового сезону вважаються еко-шуби з довгим ворсом, що імітує хутро лами.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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