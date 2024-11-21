41.11 / 41.64 43.16 / 43.92
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Чорні джинси — тренд осінньо-зимового сезону: поєднуються з багатьма речами у гардеробі

19:15 22 листопада 2024
Чорні джинси

Чорні джинси восени та взимку — річ така ж незамінна, як і чорна водолазка. Насамперед, завдяки своїй поєднуваності з іншими речами в гардеробі. Наприклад, з пуховиком. Такі штани підійдуть абсолютно до будь-якого кольору пальта: чорного, білого, червоного, синього, зеленого, жовтого, сріблястого. Це стосується і моделей пуховиків будь-якої довжини, включаючи куртку.

Чорні джинси можна сміливо носити в офіс, комбінуючи з гольфом та піджаком. Найкраще підійде простора модель штанів.

Чорні джинси чудово поєднуються і з теплим затишним светром або фланелевою сорочкою в клітинку. У такому вбранні можна вирушити у гості чи на прогулянку. До речі, на роботу теж, особливо якщо ви художник, журналіст чи працюєте у сфері IT.

Що стосується поєднання із взуттям, здається, і в цьому сенсі не знайти речі більш універсальної, ніж чорні джинси. Підійдуть до будь-якого кольору черевиків — бордового, оливкового, коричневого.

РЕКЛАМА

Чорні джинси виручать у багатьох ситуаціях, наприклад у поїздці. Насамперед, тому що практично не мнуться, а по-друге, як уже було сказано, поєднуються з багатьма речами.

До речі, хітом зимового сезону вважаються еко-шуби з довгим ворсом, що імітує хутро лами.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Просто засипле грошима: яким знакам зодіака пощастить розбагатіти у 2025 році

На Змій очікують неймовірні зміни

Зловлять удачу за хвіст: які 4 знаки Східного гороскопу пізнають великий успіх до кінця осені

Ксенія Мішина та Юрій Ткач

Буду сумувати: пара популярних ведучих залишила ранкове шоу

Пітт

Бред Пітт дуже злий: актор прокоментував, навіщо Анджеліна Джолі вивела на публіку їхнього сина Нокса

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту