42.12 / 42.77 43.68 / 44.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Колір 2025 року — мокко мус: з чим поєднувати в одязі

22:27 8 січня 2025
Одяг кольору мокко мус

Кожен рік входить в історію моди з одним провідним кольором. У 2025 році — це відтінок мокко мус. Він теплий та затишний, ошатний та розкішний. І якщо ви плануєте придбати одяг, взуття, сумку чи прикрасу, цей колір безпрограшний.

Мокко мус чудово поєднується з бежевим та різноманітними відтінками шоколаду. Для тих, хто любить барвисту палітру, спробуйте комбінувати цей колір з лимонним, винним, смарагдовим або кобальтово-синім.

Звичайно, його можна поєднувати і з чорним, білим, сірим. Гарний вигляд матиме й тотальний мокко — наприклад, це може бути костюм брюки або довга трикотажна сукня. Дуже ефектні різнофактурні речі в одному кольорі. Наприклад, шовкова блуза та замшевий жакет або в'язане плаття та пояс з екошкіри.

Щодо аксесуарів, зверніть увагу на шовкові хустинки з елементами у відтінку мокко мус. Також дуже красивий вигляд матимуть у цьому тоні сережки та кольє з екошкіри.

З одягом кольору мокко мус чудово поєднується макіяж у теплих тонах. Помада може бути нюдовою. Таким самим може бути покриття нігтів.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про тренд зими 2025 року — зміїний принт.

Читайте також: Вишуканість та практичність: дизайнер назвав головні кольори зимового сезону

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

У парламент внесли проект закону про штрафи для автовласників, які продають машини зі скрученим пробігом. Фото Патрульної поліції України

«Проблема набула загрозливого характеру»: у Раді готують новий великий штраф для автомобілістів

Принцеса Кейт

Кейт Міддлтон пакує валізи перед розставанням з принцом Вільямом: що сталося

Принц і принцеса Уельські з дітьми

Попереду у принца Джорджа великі зміни: принцеса Кейт та Вільям ухвалюють важливе рішення

Алла Пугачова з чоловіком

Галкін відмовлявся вірити: Бабкіна розповіла, як екстрасенси «передбачили» Пугачовий від'їзд із сім'єю за кордон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту