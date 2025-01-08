Колір 2025 року — мокко мус: з чим поєднувати в одязі

Кожен рік входить в історію моди з одним провідним кольором. У 2025 році — це відтінок мокко мус. Він теплий та затишний, ошатний та розкішний. І якщо ви плануєте придбати одяг, взуття, сумку чи прикрасу, цей колір безпрограшний.

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Мокко мус чудово поєднується з бежевим та різноманітними відтінками шоколаду. Для тих, хто любить барвисту палітру, спробуйте комбінувати цей колір з лимонним, винним, смарагдовим або кобальтово-синім.

Звичайно, його можна поєднувати і з чорним, білим, сірим. Гарний вигляд матиме й тотальний мокко — наприклад, це може бути костюм брюки або довга трикотажна сукня. Дуже ефектні різнофактурні речі в одному кольорі. Наприклад, шовкова блуза та замшевий жакет або в'язане плаття та пояс з екошкіри.

Щодо аксесуарів, зверніть увагу на шовкові хустинки з елементами у відтінку мокко мус. Також дуже красивий вигляд матимуть у цьому тоні сережки та кольє з екошкіри.

З одягом кольору мокко мус чудово поєднується макіяж у теплих тонах. Помада може бути нюдовою. Таким самим може бути покриття нігтів.

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