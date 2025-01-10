Опра Вінфрі підтримала Меган Маркл у її останньому проєкті

На Новий рік 43-річна Меган оголосила про повернення до соціальних мереж після перерви. 2 січня мати двох дітей повідомила, що її майбутній серіал Netflix буде називатися «З любов’ю, Меган», і він демонструватиме її любов до кулінарії, садівництва та хостингу. Після оголошення про те, що Меган збирається зніматися в кулінарному шоу, 70-річна телеведуча Опра Вінфрі висловила їй свою повну підтримку, пише gbnews.

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У 2021 році Вінфрі взяла інтерв’ю у Гаррі та Меган, тоді герцогиня Сассекська заявила, що принцеса Кейт змусила її плакати, і що неназваний старший член королівської сім’ї висловив «стурбованість» кольором шкіри принца Арчі.

Пізніше Опра Вінфрі рекламувала бренд кави, у який інвестувала Меган, і оприлюднила розкішний PR-подарунок, який їй надіслали після того, як вона подарувала свою дитячу книжку первістку Меган та Гаррі.

Меган була помічена на засіданні книжкового клубу Вінфрі в книжковому магазині в Саммерленді ще у вересні. Нещодавно Опра Вінфрі розповіла про їхню близьку дружбу та додала, що «її сусідка Меган» подарувала їй набір для догляду за тілом.

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Раніше повідомлялося, що через пожежі у Каліфорнії принц Гаррі та Меган Маркл можуть отримати наказ про евакуацію, адже вони живуть у Монтесіто, значна частина якого була визнана зоною «високого ризику пожежі».

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