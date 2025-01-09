Пожежі у Каліфорнії: принц Гаррі та Меган Маркл можуть отримати наказ про евакуацію

Принц Гаррі та Меган Маркл можуть отримати наказ евакуюватися з дому в Монтесіто, штат Каліфорнія, через лісові пожежі. У будинку герцога і герцогині Сассекських може бути відключена електроенергія, оскільки він розташований в окрузі Санта-Барбара, пише Independent.

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Значна частина Монтесіто була визнана зоною «високого ризику пожежі», і вже видано попередження про відключення електроенергії. Саме тому Меган і Гаррі, можливо, готуються покинути свій дім, де вони живуть зі своїми двома дітьми, п’ятирічним Арчі та трирічною Лілібет. Хоча у самому Монтесіто не було жодної пожежі, одна була в Малібу за 112 кілометрів від будинку подружжя.

Повідомлення про потенційну евакуацію з дому надійшло лише через день після того, як Меган поділилася жахливою новиною: її бігль Гай помер.

«Я виплакала забагато сліз, — написала вона в Instagram під милим відеом Гая. — Ті сльози, які змушують вас йти в душ з абсурдною надією, що вода, яка тече по вашому обличчю, якимось чином змусить вас не відчувати їх або робити вигляд, що їх немає. Але вони є. І це теж нормально».

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Нагадаємо, що пів року тому на Каліфорнію обрушився тропічний шторм.

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