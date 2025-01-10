Будинок ексфутболіста «Арсенала» знищила страшна пожежа у Каліфорнії (фото)

Страшні лісові пожежі, що вирують у Каліфорнії, не шкодують розкішні особняки світових зірок. Зокрема, своє житло втратив знаменитий ексфутболіст лондонського «Арсенала» та збірної Мексики 35-річний Карлос Вела, який виступає в MLS за «Лос-Анджелес». Про це повідомила дружина гравця Саіоа Канібанона на своїй сторінці в Instagram.

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«Наш чудовий будинок у Малібу вчора згорів… Ми досі шоковані тим, що відбувається. Дуже страшно бачити, як усе горить. Усім, хто переживає за нас, — ми у безпеці. Надсилаю свою любов всім, хто постраждав, і сподіваюся, що пожежі незабаром загасять», — написала дружина мексиканця.

Серед тих, хто втратив будинок через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, виявився і головний тренер клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редік, який встиг евакуювати сім'ю. До речі, через те, що коїться, матч його підопічних проти «Шарлотт» у найсильнішій лізі світу, який мав відбутися в ніч на 10 січня, перенесли.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий спортсмен загинув під час пожежі у сільському будинку.

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Фото Instagram

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