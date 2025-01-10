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Погана звичка: які водійські прийоми швидко «вбивають» шини автомобіля

13:02 10 січня 2025
Причини швидкого стирання протектора назвали експерти. Фото Pixabay

На те, як довго автовласнику служитимуть шини в автівці, впливає багато чинників. У тому числі й правильний вибір сезонної «гуми», і її правильна експлуатація.

А ще у водіїв є певні звички, які не додають «життя» шинам, пише avtopilot.com.ua.

По-перше, автовласники, які звикли паркуватися біля бордюрів, постійно ризикують отримати боковий поріз шини через неправильну, занадто близьку до бордюру, парковку. До того ж колеса труться об борюр, коли водій, наприклад, готується їхати та повертає колеса автівки.

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По-друге, це занадто швидка їзда по ямах та нерівностях на дорогах з поганим покриттям. Адже часті удари об нерівності на дорозі можуть призвести до деформації або проколів шин, а також до проблем з підвіскою. Так що водіям варто знижувати швидкість на таких дорогах.

По-третє, до швидкого стирання протектору приводить любов водіїв до різких гальмувань та дрифтингу. Адже різкі маневри на високій швидкості створюють надмірне тертя і, як наслідко, швидкий знос «гуми».

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Раніше автоексперти називали помилки водіїв, які «вбивають» автівку взимку.

Фото Pixabay

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