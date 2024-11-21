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Обкатуємо нові зимові шини: три головні правила

16:07 21 листопада 2024
Зимові шини

Автоексперти, які раніше пояснювали, яку гуму для автівки вибирати для поїздок в холодну пору року — всесезонну чи зимову, розповіли про правильну експлуатацію зимвих шин та їхню обкатку.

Як пише профільне видання uamotors.com.ua, обкатка нових шин важлива, бо виробники при їхньому виготовленні використовують пресформи, через що на внутрішніх стінках у місцях формування проектора з’являються мікронерівності. Це призводить до погіршення зчеплення гуми з дорожнім покритям. Під час обкатки цей шар, як і первинний шар шин зношується. Отже, з дорожнім покриттям починає контактувати липкий шар протектора — зчеплення стає кращим.

Читайте також: Ризикувати не варто: автоексперти пояснили, чому краще не їздити влітку на зимовій гумі

Необхідність обережної їзди під час обкатки обумовлена тим, що з канавок протектора має піти мастило, що накопичується там під час контакту шини з пресформою.

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Також фахівці рекомендують проводити обкатку на сухому і чистому асфальті.

Раніше фахівці надали рекомендації щодо зберігання шин та пояснили, чому їх не варто тримати на балконі.

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Фото Pixabay

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