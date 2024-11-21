Обкатуємо нові зимові шини: три головні правила

Автоексперти, які раніше пояснювали, яку гуму для автівки вибирати для поїздок в холодну пору року — всесезонну чи зимову, розповіли про правильну експлуатацію зимвих шин та їхню обкатку.

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Як пише профільне видання uamotors.com.ua, обкатка нових шин важлива, бо виробники при їхньому виготовленні використовують пресформи, через що на внутрішніх стінках у місцях формування проектора з’являються мікронерівності. Це призводить до погіршення зчеплення гуми з дорожнім покритям. Під час обкатки цей шар, як і первинний шар шин зношується. Отже, з дорожнім покриттям починає контактувати липкий шар протектора — зчеплення стає кращим.

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Необхідність обережної їзди під час обкатки обумовлена тим, що з канавок протектора має піти мастило, що накопичується там під час контакту шини з пресформою.

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Також фахівці рекомендують проводити обкатку на сухому і чистому асфальті.

Раніше фахівці надали рекомендації щодо зберігання шин та пояснили, чому їх не варто тримати на балконі.

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Фото Pixabay

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