Тільки не на балконі: автоексперти розповіли, де та як правильно зберігати літні шини взимку

Автоексперти, які раніше пояснювали, чому важливо використовувати сезонні шини (зимові — в холодий період року, а літні — у теплу), дали поради зі зберігання взимку літньої гуми.

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Профільне видання mashyna.com.ua відзначає, що шини потребуют певних умов зберігання. Адже їм шкодять як прямі сонячні промені, висока або низька температури, так й вологість.

Так що балкон — не найкраще місце їхнього зберігання. Ліпше шини поміщати у місце, яке добре провітрюватиметься, буде сухим, а температура у ньому не буде нижчою за 5 градусі тепла та вищою за 25 градусів зі знаком «плюс».

Якщо шини зберігаються без дисків, їх краще підвішувати, аби гума не деформувалося. В іншому випадку вони можуть знаходитися як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.

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Раніше автоексперти пояснювали, в якому випадку літню гуму варто міняти на зимову, а в якому краще використовувати всесезонні шини.

До речі, гуму, яка вже своє відпрацювала, не обов'язково викидати на звалище. Адже старі покришки можна використовувати в побуті. Наприклад, на дачних ділянках, роблячи за їхньою допомогою клумби. А ще шини часто використовують на спортивних майданчиках.

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Фото Pixabay

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