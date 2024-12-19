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Не робіть так: експерти назвали шкідливі зимові звички водіїв, які «вбивають» автомобіль

18:59 19 грудня 2024
Поради щодо їзди на авто взимку&nbsp;— Фото: massive.ua

Автоексперти, які раніше пояснили, чому взимку в автомобілях часто «летять» коробки передач, назвали п’ять шкідливих звичок, які значно скорочують термін служби транспортного засобу в зимовий період, пише Автопілот.

Так, поширеною помилкою є недостатнє прогрівання двигуна. Перед початком руху автомобілю необхідний мінімальний прогрів — 2−5 хвилин у залежності від температури повітря та віку автомобіля. Це допомагає двигуну та коробці передач підготуватися до навантажень. Якщо не дотримуватись цього правила, то це призводить до підвищеного зносу двигуна і трансмісії та збільшує витрату пального.

Також помилковими є різкі старти та гальмування, адже вони в холодну пору року створюють серйозну загрозу для автомобіля — знос шин і деталей гальмівної системи.

Багато автомобілістів неправильно доглядають за кузовом. Взимку автомобіль особливо вразливий до бруду, що містить солі та дорожні реагенти. Не можна чистити авто сухою ганчіркою, бо вона залишає подряпини на фарбі та склі. Також не можна забувати мити авто, адже накопичення бруду сприяє корозії та пошкодженню кузова.

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Ще однією помилкою є паркування в заметах. Залишати автомобіль під снігом на зиму — одна з найгірших ідей. Це може призвести до поломки електрики та пошкодження резинових, пластикових і металевих елементів.

Також важливо не ігнорувати важливості обслуговування. Потрібно перевіряти роботу електрики та акумулятора, а також стан шин та гальмівної системи.

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Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

Фото: massive.ua

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