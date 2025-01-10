Тільки безсоння заважає: Дженніфер Еністон насолоджується відпочинком у Мексиці

55-річна актриса Дженніфер Еністон, яка ідеально виходить на фото в бікіні, була помічена разом зі своїм другом Джейсоном Бейтманом, з яким вона дружить понад 30 років, під час щорічної відпустки в Кабо-Сан-Лукас. Актриса серіалу «Друзі» була одягнена в елегантну трикотажну накидку без рукавів поверх топу та приталені джинси, пише geo.tv.

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Новини про її відпустку з'явилися наступного дня після того, як в ефірі «Ранкового шоу» акторка розповіла про проблему зі здоров'ям — безсоння, з яким вона бореться вже більше десяти років.

Еністон сказала, що у неї «дуже складні стосунки» зі сном і вона робить все можливе, щоб лягати спати о 10 годині вечора в будні дні.

«Я дуже хочу любити його, і я впевнена, що він хоче любити мене, але у нас були важкі часи, особливо останні 10−15 років», — висловилась зірка про сон.

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Вона також зазначила, що намагається з усіх сил не бути суворою до себе через проблеми зі сном.

Раніше повідомлялося, що експерти розповіли про унікальне ліжко Еністон, завдяки якому Дженніфер має чудовий вигляд.

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