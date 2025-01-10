Біль не згас: Павло Зібров про втрату друга

Відомий артист Павло Зібров, який вразив новим хітом, зворушливо звернувся до свого колеги — співака Віталія Білоножко, який пішов з життя рік тому. На своїй сторінці у соціальній мережі Павло Миколайович виклав спільні світлини з Віталієм та поділився своїми почуттями. Нагадаємо, народний артист України Віталій Білоножко пішов з життя через зупинку серця. Йому було 70 років.

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«Пройшов рік без тебе, друже, — написав Павло Зібров. — Біль не згас, лише став тихішим. Ти назавжди в наших серцях, у спогадах, в легендарних піснях.

Пам’ятаємо та любимо. Світла памʼять тобі, Віталіку".

Підписники та шанувальники артиста відгукнулися на його допис у коментарях, згадавши популярного співака.

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«Невже пройшов рік? — написали у відповідь. — Час летить! Бережіть себе, бережіть та цінуйте своїх рідних. Поспішайте говорити слова подяки та любові».

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«Не віриться і досі, — зізналися у почуттях. — Красивий, благородний, світлий, закоханий у життя…»

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«Пісні такі, що просто слухати і слухати… а ще вслухатися у зміст», — прокоментували дописувачі.

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