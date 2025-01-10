«Примітивна нація»: в росії обурилися через принизливі слова легендарного чеського хокеїста

Знаменитий хокеїст, чемпіон світу 1972 року у складі збірної Чехословаччини, колишній форвард клубів НХЛ Вацлав Недоманські висловив своє негативне ставлення до росіян і нарвався на крики затятих прихильників путінського режиму. Раніше російський хокеїст НХЛ відмовився їхати на батьківщину і назвав прізвисько путіна.

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«За винятком деяких геніальних особистостей, наприклад письменників чи композиторів, це, на мою думку, примітивна нація, — заявив 80-річний Вацлав Недоманські в інтерв'ю Idnes. — Так було завжди в історії, а після 1918 року це особливо актуально. Система вбивала своїх людей мільйонами, неповага до життя досі є звичайною реальністю. Коли я грав проти росіян, лише деякі з них були психічно нормальними. Деякі наші гравці з ними потоваришували, приїжджали до них, але я ніколи не хотів мати з ними нічого спільного.

Іноді нам доводилося їздити до росіян грати, але того, що я там побачив, було більш ніж достатньо, щоб скласти мою думку. Жахливі умови, ненадійність, злидні, безладдя, бруд усюди…"

Зрозуміло, на злодії шапка горить, і з відповіддю затяті прихильники політики кремля не затрималися.

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«Це відомий пасажир, який утік свого часу до Канади. Чого від нього очікувати? Думаю, його треба відправити до лікаря, щоб свої мізки перевірив, — цитує Odds дворазового олімпійського чемпіона з хокею, члена вищої ради партії «єдина росія» В'ячеслава Фетісова, якому через підтримку війни в Україні заборонено в'їзд до 27 країн світу. — У цих чехів якесь загострення останнім часом. Щось не те вони їдять. Треба для них тут клініку відкрити безкоштовного лікування, бо за кордоном, мабуть, дорого. Хай приїжджає, ми його вилікуємо.

Проти нього особливо не грав, не пам'ятаю. Так, він відкритий антирадянщик, першим втік до Канади. Чого він так довго мовчав, незрозуміло".

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«Слова Недоманські на адресу російського народу? Нехай подивиться, який результат був, а потім порівняє себе з нами і все, — прокоментував слова ексгравця НХЛ дворазовий олімпійський чемпіон та восьмиразовий чемпіон світу Борис Михайлов в інтерв'ю Sport24. — Він один із тих чехів, які ненавидять росію, тому навіщо на нього ображатися? На ображених воду возять.



Чого я маю думати, що він каже? Собака гавкає — вітер носить. На той час у нас із багатьма чехами були нормальні людські стосунки. А Недоманські — один з небагатьох, хто негативно думав про нас. Навіть не хочу про нього говорити, це мені неприємно».

Нагадаємо, що Вацлав Недоманські був одним із лідерів збірної Чехословаччини у 1960—1970 роках. У його активі «срібло» та «бронза» Олімпійських ігор, два титули чемпіона Європи, а також дев'ять медалей чемпіонатів світу, зокрема, «золото» 1972 року.

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1974-го він разом із дружиною вирушив відпочивати до Швейцарії і звідти втік до Канади. У складі «Детройт Ред Уінгз», «Сент-Луїс Блюз» та «Нью-Йорк Рейнджерс» хокеїст відіграв шість сезонів у НХЛ. У 2019 році Недоманські другим з чехів (після Домініка Гашека) внесли до Зали хокейної слави в Торонто.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірній росії з футболу запропонували зіграти проти команди Ваганьківського цвинтаря.

Фото ČTK

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