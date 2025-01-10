«Я навіть про це не думаю»: переможниця «Холостяка» вразила зізнанням

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Інна Бєлєнь розповіла про стосунки з Олександром «Тереном». Нагадаємо, саме він — ветеран війни, який втратив обидві ноги, — став головним героєм проєкту. За словами Інни, вони з Сашком тільки починають разом виходити у світ, бо до цього ховалися декілька місяців. За правилами реаліті, стосунки пари залишаються загадкою до останнього епізоду.

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В інтервʼю проєкту «Слава+» Інна зізналася, що поки не думає над весіллям з Сашком.

— Допустити думку можу, — сказала Інна. — Зараз у нас складний час. Чи могла я в червні сказати, що стану обраницею Саші, буду жити в Києві, на правому березі… В цьому житті може бути просто все.

Щодо одруження, то Інна зауважила, що все має бути офіційно й вона візьме прізвище чоловіка.

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— Хочу, щоб все було офіційно, — сказала дівчина. — Я вивчала право, та юридично це краще. Не треба потім нічого нікому доказувати. Але тому, що я вже була у шлюбі, буду підходити до цього більш врівноважено й серйозно.

Інна Бєлєнь перемогла у тринадцятому сезоні романтичного реаліті “Холостяк”

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Щодо бажання вийти заміж за «Терена», Інна поки не впевнена.

— Це буде якийсь внутрішній імпульс, — зізналася Бєлєнь. - Бо наразі я навіть про це не думаю. Ми тільки вийшли у світ як пара. До того весь час ховалися.

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Нагадаємо, як раніше розповідали «ФАКТИ», одна з учасниць «Холостяка» знайшла кохання на проєкті.

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