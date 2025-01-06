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Запрошення на весілля: Григорій Решетнік відреагував на завершення «Холостяка»

13:51 6 січня 2025
Олександр Будько та Інна

Фінальний епізод романтичного реаліті «Холостяк. Життя після проєкту» розставив всі «крапки над і», стосовно стосунків Олександра «Терена» та Інни. Відомо, що цей випуск знімався через декілька місяців після фінального епізоду «Холостяка» і підтвердив, що пара залишається разом. Серед учасників випуску були дівчата, які змагалися за серце «Терена», і фіналістка реаліті Анастасія. Нагадаємо, напередодні багато шанувальників проєкту стверджували протилежне.

Під час випуску Сашко та Інна розповіли, що живуть у Києві, але зустрічаються не кожного дня, бо займаються своїми проєктами. Інна зізналася, що їм важко було дотримуватися таємниці і не розкривати свої стосунки після реаліті.

«Нарешті ми можемо всім сказати, що ми разом», — радісно повідомила дівчина, обіймаючи «Терена».

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На сторінці проєкту у соціальній мережі виклали світлини пари, а підписники обговорюють деталі фінального епізоду та діляться враженнями.

«Коли кохати, як не зараз», — підписали фото Сашка та Інни.

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«Чекаю запрошення на весілля», — відповів ведучий «Холостяка» Григорій Решетнік.

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«Після цього хочеться вірити, що справжнє кохання все-таки існує, нехай будуть щасливі», — побажали парі.

«Насправді я дуже рада, що була не права с приводу Інни та Олександра, — написали у коментарях. — Бажаю нескінченного щастя та любові!»

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» наймолодша учасниця реаліті розповіла подробиці «Холостяка».

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