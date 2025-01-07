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Україна

Стратегічна задача просунутися: генерал про тактику рф в Донецькій області

19:45 7 січня 2025
Покровський напрямок, ЗСУ

Щодня на Покровському напрямку втрати окупантів становлять від 380 до 660 військових. Це величезні цифри, зазначає генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005−2010 рр.) Микола Маломуж, який раніше розвіяв міфи про «Орєшнік».

«Просування до Покровська призупинилося, штурмові атаки зазнають поразки. Оточити місто також не вдасться. Тому вороги намагаються обійти місто і з півдня, і з півночі. Ми створили укріпрайони, тому і там не працює тактика оточення», — пояснює генерал.

Окупанти намагаються не тільки пробити Курахівський клин і створити умови для оточення окремих підрозділів, але й далі широкомасштабно просунутися. Мета — перерізати всі логістичні шляхи з Дніпропетровської та Запорізької областей.

«Вони мають стратегічне завдання просунутися, захопити нові рубежі, відволікти наші сили з Покровського і з Курахівського напрямків на інші напрямки. Якщо росіянам вдасться досягти мети на Курахівському та Покровському напрямку, то далі вони спробують створити ударний південний фланг для проведення операцій на Донеччині загалом», — каже експерт.

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Маломуж додав, що бійці рф хочуть в найближчі тижні все-таки перейти до наступальних операцій у Донецькій області.

«Мова йде про захоплення Покровська. І проведення ударних операцій на Костянтинівку, на Краматорськ, на Слов’янськ. А також остаточне захоплення напрямків Часового Яру, Торецька. Тому я вважаю, що якраз Дніпропетровський, Курахівський і Покровський напрямки будуть посилені», — резюмує Микола Маломуж.

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Раніше «ФАКТИ» писали про наступ ЗСУ в Курській області.

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