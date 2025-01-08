Підуть легшим шляхом: аналітики про плани рф на Покровському напрямку

Нещодавня активізація в зоні відповідальності військ рф на схід від Покровська свідчить про те, що їхнє командування все ще розглядає охоплення міста як одну зі своїх ключових оперативних цілей у цьому районі, пише у своєму звіті ISW.

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«Нещодавнє просування росіян поблизу Воздвиженки та Єлизаветівки та твердження про те, що російські війська просуваються далі на північ у напрямку до Водяного Другого та Баранівки, вказують, що російські війська формують виступ. Його вони мають намір використати, щоб охопити Покровськ з північного сходу. Підрозділи 41-ї бригади рф перегруповуються в цьому районі протягом кількох місяців», — йдеться у звіті.

Наприкінці грудня 2024 року аналітик Костянтин Машовець оцінив, що російське військове командування готується активувати підрозділи 41-ї бригади на схід і північний схід від Покровська. Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що «російським військам доведеться здійснити значні та швидкі просування в напрямку Новоекономічного або в напрямку Мирнограда, якщо російські війська мають намір охопити Покровськ як з північного сходу, так і з південного заходу у найближчому майбутньому».

«Російське військове командування може оцінити, що просування через поля та невеликі населені пункти вздовж лінії Воздвиженка-Єлизаветівка-Мирне-Разіне буде легшим шляхом просування, ніж спроба пройти через більш міські та посилено оборонені населені пункти Новоекономічне та Мирноград ближче до Покровська», — вважають аналітики.

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Російські війська також можуть використовувати порівняно слабкіші українські оборонні позиції далі на схід і південь від Покровська, щоб захопити будь-яку територію, незважаючи на її відносну тактичну незначність. Раніше ISW оцінювало, що президент путін дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська. Причина — подальше просування відкритими полями та невеликими населеними пунктами ближче до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

«Просування росіян на схід від Покровська може бути спрямоване на захоплення додаткової території, незалежно від її тактичного значення, і початком узгоджених зусиль росії охопити Покровськ з північного сходу. Також це може сприяти досягненню довгострокової мети рф щодо просування до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей», — пишуть автори звіту.

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Командування рф, йдеться у звіті, має намір використати можливості для просування на схід і південь від Покровська, доки такі просування залишаються доцільними. А українські сили у свою чергу продовжуватимуть відбивати російські атаки безпосередньо поблизу та в самому Покровську.

Раніше журналістка розповідала про ситуацію у Покровську, до якого наближається ворог.

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