У справі сина екскерівника Рівненської АЄС, який до смерті побив жінку, повністю переписали обвинувачення: що відомо

У 2022 році на території бази відпочинку «Холодок» (с. Рудка Вараського району Рівненської області) Євген Павлишин — син колишнього керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина — побив 2 жінок. Потерпілі 64-річна матір та її донька орендували на базі, яка належить Павлишину, будиночок для відпочинку. Згодом старша жінка від нанесених їй травм померла у лікарні. Справу спочатку кваліфікували як умисне вбивство. Але наразі Нацполіція передала до суду провадження вже зовсім з іншою кваліфікацією. Про це свідчить ухвала Володимирецького райсуду Рівненської області.



«Заслухавши учасників підготовчого судового засідання, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає призначенню до судового розгляду з наступних підстав.

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Угод про визнання винуватості чи про примирення у порядку ст.ст.468−475 КПК України до суду не надійшло. Підстав для закриття кримінального провадження не вбачається", — йдеться в ухвалі.

Крім цього, в документі зазначається, що Павлишина звинувачують у зумисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 ККУ — ст. 122 ч. 1. Хоча насправді постраждала жінка померла.

І раніше кваліфікація була тяжчою — умисне вбивство.

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Також тепер злочин Павлишина кваліфіковано за ст. 296 ч.1 — хуліганство, хоч раніше поліція вручила підозру Павлишину за ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство.

З чим пов’язані такі радикальні зміни обвинувачення на користь підозрюваного — невідомо. Водночас адвокати потерпілих жінок неодноразово публічно заявляли про спроби Павлишинів уникнути відповідальності та «зам'яти» справу.

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Перше судове засідання по справі Павлишина відбулося у вересні 2024 року. З того часу наступні ухвали суду в Реєстрі судових рішень поки що відсутні.

Сам Євген Павлишин перебуває весь цей час на волі і до нього не було застосовано міри запобіжного заходу, пов’язаної з арештом.

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