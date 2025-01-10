42.25 / 43.00 43.65 / 44.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тяжка хвороба вбила відому російську акторку

20:59 10 січня 2025
Російська актриса Євгенія Добровольська померла

У росії, де нещодавно померла найстаріша акторка Театру на Таганці Марина Поліцеймако, померла відома акторка Євгенія Добровольська. Вона померла у віці 60 років, повідомляє російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

Як повідомили у МХТ імені Чехова, Добровольська останній рік «боролася — завзято, не втрачаючи надії», з тяжкою хворобою.

Народна артистка росії більш ніж 30 років грала в театрі (вистави «Чайка» Чехова, «Кабала святош» Булгакова, «Лихо з розуму» Грибоєдова та багато інших).

Також вона знімалася в серіалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досьє детектива Дубровського», «Дільниця», «Зачарована ділянка», «Полювання на ізюбря», «Біла гвардія», «Монастир», «Актриси» та інших.

РЕКЛАМА

Добровольська була лауреатом міжнародних кінофестивалів, всеросійських кінематографічних премій «Золотий овен» (2002), «Ніка» (2002), «Золотий орел» (2007) та інших.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно пішла з життя російська акторка Світлана Світлична. Зірки фільму «Діамантова рука» не стало у 84 роки.

РЕКЛАМА

1965

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп для п&#39;яти знаків зодіаку на 11-12 січня. Фото Pixabay

Під покровом Удачі: п'яти знакам зодіаку пощастить у вихідні, 11 і 12 січня

Яскравий гаманець

Якого кольору має бути гаманець у кожного знаку Зодіаку, щоб притягувати фінанси

Джолі, фото https://radaronline.com/

Голлівуде, прощавай: Анджеліна Джолі має намір покинути США — стала відомою причина

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп отримала психологічну травму через фільм свого батька Джонні Деппа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту