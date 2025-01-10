У росії, де нещодавно померла найстаріша акторка Театру на Таганці Марина Поліцеймако, померла відома акторка Євгенія Добровольська. Вона померла у віці 60 років, повідомляє російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

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Як повідомили у МХТ імені Чехова, Добровольська останній рік «боролася — завзято, не втрачаючи надії», з тяжкою хворобою.

Народна артистка росії більш ніж 30 років грала в театрі (вистави «Чайка» Чехова, «Кабала святош» Булгакова, «Лихо з розуму» Грибоєдова та багато інших).

Також вона знімалася в серіалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досьє детектива Дубровського», «Дільниця», «Зачарована ділянка», «Полювання на ізюбря», «Біла гвардія», «Монастир», «Актриси» та інших.

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Добровольська була лауреатом міжнародних кінофестивалів, всеросійських кінематографічних премій «Золотий овен» (2002), «Ніка» (2002), «Золотий орел» (2007) та інших.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно пішла з життя російська акторка Світлана Світлична. Зірки фільму «Діамантова рука» не стало у 84 роки.

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