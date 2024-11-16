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Померла зірка фільму «Діамантова рука»

12:31 16 листопада 2024
Кадр з фільму

Пішла з життя російська акторка Світлана Світлична. Зірки фільму «Діамантова рука» не стало у 84 роки.

Про смерть знаменитості написали зарубіжні ЗМІ.

Акторка пішла з життя 16 листопада після тривалої боротьби із важкою хворобою.

Влітку 2024 року Світличній діагностували пухлину у мозку. Останні місяці життя зірка провела у лікарнях.

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Світлична прославилася 1968 року, коли вийшов фільм Леоніда Гайдая «Діамантова рука». Саме в цьому фільмі героїня Світличної Ганна Сергіївна вимовила знамениту фразу, що стала мемом — «Не винна я, він сам прийшов!».

Культовий кадр з "Діамантової руки"

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Світлична також зіграла у фільмах «Місце зустрічі змінити не можна», «Сімнадцять миттєвостей весни», «Герой нашого часу», «Стряпуха», «Застава Ілліча» та інших.

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Нагадаємо, що місяць тому стало відомо і про смерть голівудського актора Джона Еймоса, який став зіркою фільму «Міцний горішок-2».

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