Віцечемпіонка Олімпійських ігор-2000 майже повністю осліпла (фото)

Титулована польська важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи, а також віцечемпіонка Олімпійських ігор 43-річна Агата Врубель зізналася, що втратила зір, повідомляє sport.pl. Раніше легендарний радянський хокеїст провів сім місяців у штучній комі.



У грудні 43-річна Врубель написала в соціальних мережах, що майже нічого не бачить і займається продажем кухлів зі своїм зображенням і автографом у тому числі для допомоги тваринам. Також вона заявила, що почувається «виключеною із суспільства».

ВІДЕО ДНЯ

«Я більше нічого не хочу для себе, насправді нічого, адже я втратила зір, я фактично почуваюся виключеною з суспільства», — написала Агата.



Серйозні проблеми зі здоров'ям у Врубель почалися ще кілька років тому. Вона боролася з депресією та діабетом. 2019 року спортсменка оголосила збір на лікування. Замість необхідних 20 тисяч злотих фанати перерахували їй майже 150 тисяч.

Тривалий час про титуловану спортсменку нічого не було відомо, і ось тепер з'ясувалося, що справи кепські. Крім проблем зі здоров'ям, у Агати ще є проблеми з житлом.

Польська федерація важкої атлетики (PZPC) вже заявила, що допоможе штангістці. Врубель пройде лікування в одній із найкращих лікарень Кракова під наглядом провідних фахівців. Крім того, міністр спорту Польщі Славомір Нітрас підтвердив, що Агата отримуватиме довічну пенсію у розмірі 5 тисяч злотих на місяць (приблизно 1170 євро). Поки що спортсменку підтримує муніципальний центр соціального забезпечення.

РЕКЛАМА

«Найбільша потреба — подбати про її здоров'я. У неї дуже серйозні проблеми із зором. Вона зовсім не бачить одним оком, дуже погано — іншим. Має проблеми, викликані діабетом, який вона не лікувала, депресія та інші діагнози. Агата приїхала до нас не одна. Врубель живе неподалік міста Бельсько Бяла. Вона сама винаймала цю квартиру, але, на жаль, змушена її покинути. Ми допомагаємо їй знайти нове житло», — зазначила голова центру.

Агата Врубель зовсім не бачить одним оком і дуже погано – іншим

РЕКЛАМА

Додамо, що за роки кар'єри Агата Врубель здобула «срібло» та «бронзу» Олімпійських ігор 2000 і 2004 років. Вона також чемпіонка та дворазова віцечемпіонка світу, а ще триразова чемпіонка Європи (2004-го Агата взяла «золото» у Києві).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразову олімпійську чемпіонку з росії частково паралізувало після інсульту.

РЕКЛАМА

Фото PAP

121

Читайте нас у Facebook