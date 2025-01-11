«Заряджений борщем»: реакція Світоліної на історичний успіх чоловіка, який побив рекорд Федерера, потішила мережу (фото, відео)

Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна з гумором відреагувала на тріумф свого чоловіка, француза Гаеля Монфіса на турнірі АТР 250 в Окленді (Нова Зеландія).

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Після перемоги Гаеля у фіналі над бельгійцем Зізою Бергсом (6:3, 6:4) Еліна опублікувала у соцмережі фото коханого, на якому він їсть борщ.

«Заряджений борщем», — підписала Світоліна знімок у сторіс Instagram.

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До речі, успіх Монфіса в Окленді є історичним. У 38 років і 4 місяці він став найбільш віковим гравцем, який здобув перемогу у фіналі турніру ATP з моменту заснування ATP Tour у 1990 році. Гаель, який здобув 14-й титул у кар'єрі, перевершив досягнення легендарного швейцарця Роджера Федерера, котрий у 2019-му у віці 38 років та 2 місяців виграв турнір у Базелі.

Додамо, що і Світоліна, яка відновилася після операції на нозі, і Монфіс готуються до виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії, що стартує 12 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна змусила чоловіка-француза плакати.

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Фото X ATP Tour, Instagram

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