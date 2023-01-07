Еліна Світоліна змусила чоловіка-француза плакати: смішне відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка насолоджується материнством, «похвалилася» своїми кулінарними вміннями.

Спортсменка приготувала чоловіку, французу Гаелю Монфісу, вечерю та поцікавилася, як йому їжа. «Дуже смачно, чесно. Трохи гостра, але дуже смачна», — відповів Гаель, зі сльозами на очах жадібно ковтаючи воду та запиваючи «пожежу» в роті.

«Коли ти отримала кулінарну книгу в якості різдвяного подарунка», — з гумором підписала Еліна під відео, розміщеному на її сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Світоліна після вагітності та пологів потихеньку приводить себе у форму та готується до повернення на корт. Перед різдвяними святами тенісистка виставила фотографію зі спільного тренування. "Сім'я Монфіс повертається до роботи", - говорить підпис під знімком.

Зазначимо, що свій останній поєдинок Монфіс, який займає 52-й рядок у рейтингу ATP, провів у серпні, програвши у третьому колі турніру в канадському Торонто британцю Джеку Дрейперу, а наша співвітчизниця (240-е місце у списку WTA) востаннє виходила на корт наприкінці березня, поступившись у другому раунді турніру в Маямі британці Хізер Вотсон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна Світоліна показала татуювання в пікантному місці.

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