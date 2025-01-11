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Спорт

Віцечемпіонка Європи у складі збірної України померла у 31 рік (фото)

13:17 11 січня 2025
Таїсія Бабенко

Гравець збірних України з футзалу та пляжного футболу, віцечемпіонка Європи Таїсія Бабенко померла у 31 рік, повідомляє пресслужба УАФ.

На початку минулого року у футболістки виявили рак четвертої стадії. На жаль, страшна недуга виявилася сильнішою…

Майстер спорту міжнародного класу Таїсія Бабенко за роки кар'єри виступала за футзальні клуби «НІКА» та ПЗМС, а також футбольні команди «Лідер» і «Ворскла». У складі збірної України з футзалу спортсменка стала віцечемпіонкою Європи 2023 року та бронзовим призером Євро-2022, а здобула «срібло» чемпіонату світу-2022 серед студентів. Таїсія також виступала за національну команду з пляжного футболу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня футзалістка збірної України загинула на війні з росією.

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Фото uaf.ua

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