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Він вбив комісара Каттані: стало відомо, чому Мікеле Плачідо переконав сценаристів застрелити свого героя

13:57 11 січня 2025
Мікеле Плачідо, фото скриншот відео

Італійський актор Мікеле Плачідо, який свого часу приїжджав до України й навіть встиг потрапити до «чорних списків СБУ» за підтримку політики диктатора путіна, зіграв багато ролей.

Але широкому загалу глядачів він відомий, звичайно, завдяки ролі комісара Коррадо Каттані у серіалі «Спрут».

Вперше у цій ролі він з'явився у 1984 році, і відразу образ красеня-комісара впав до душі жіночій частині кіноглядачів. Серіал закупили у понад 50 країн світу, пише італійське видання.

В багатьох країнах актора впізнавали на вулицях, радісно обіймалися і фотографувалися з ним — правда, називаючи не «Мікеле», а «Коррадо Каттані».

Спочатку актору це дуже подобалось, але потім прийшла втома від «всенародної любові», і він почав підозрювати, що ніякі ролі, в тому числі і в театрі, йому більше не «світять», і що він може довічно залишитись «комісаром поліції».

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Тому Мікеле почав умовляти режисера та сценаристів позбавити його цього образу. Але ті у відповідь, вперто відмовлялися, адже у серіалу були надто високі рейтинги.

Нарешті наприкінці 4-го сезону «Спрута» мафія перемогла, комісара застрелили, а Мікеле вирушив підкорювати театральні підмостки у трагедії Шекспіра.

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Зрозуміло, що сценаристи спробували продовжити боротьбу з мафією без комісара. Навіть зняли ще кілька сезонів. Але з'ясувалося, що без обличчя Плачідо на екрані «Спрут» не цікавий. І проєкт тихо згорнули.

Щодо Мікеле Плачідо, то зіркою театру він не став, але знімати фільми навчився. Тепер він виступає не як актор, а як режисер. І в Італії до його кіноробіт ставляться тепло.

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Але досі, побачивши 78-річного Плачідо, поліцейські Італії вітаються так: «Доброго дня, комісар Каттані!». А Плачідо вже змирився з цим і навіть навчився отримувати задоволення.

Раніше ми писали ще про одну зірку кіно — актрису Анджеліну Джолі, яка дуже сильно хотіла зіграти роль оперної діви Марії Каласс, що пішла на свідомий обман режисера.

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