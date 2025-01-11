Анджеліна Джолі збрехала: актриса пояснила, чому пішла на свідомий обман режисера

Актриса Анджеліна Джолі продовжує дивувати шанувальників. Так, з'явившись на кінофестивалі у Палм-Спрінгс з донькою Захарою, вона не тільки порадувала глядачів новим стилем зачіски, але й зробила не зовсім однозначну заяву.

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Так, актриса заявила, що так хотіла зіграти оперну співачку Марію Каллас, що збрехала режисеру Пабло Ларраїну з приводу своїх вокальних здібностей, пишуть зарубіжні ЗМІ.



«Я ніколи не співала. Одного разу хтось сказав мені, що я не вмію співати, і це дійсно мене зупинило. Я нікому не говорила, але це була частина мого життя, яку я просто заблокувала. А потім, коли Пабло запитав, чи вмію співати, я збрехала», — поділилася Джолі.

Вона зазначила, що в жодному разі ніхто не здатний співати так, як Каллас, але актриса мала намір зробити все, що зможе, щоб її робота в цьому фільмі вдалася.

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Також Анджеліна розповідала, що була налаштована оптимістично, доки не прийшла на перший урок з вокалу. Співати їй доводилося по-справжньому, і вона швидко зрозуміла, що підробляти оперний спів дуже складно. Акторка заплакала, як тільки почала співати на уроці, і була дуже зворушена тим, що вчитель поставився до неї «серйозно».

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«Вперше вчитель сказав: „Добре. Поставте ноги, зробіть глибокий вдих, потім почніть видавати звуки“. Я почала плакати. Тому що, я думаю, ми всі тримаємо в собі так багато, не випускаємо нашого голосу», — припустила актриса.

Хай там як, Анджеліна зі своїм завданням упоралася. Це підтверджують восьмихвилинні овації на прем'єрі у Венеції та прогнози на «Оскар» — ймовірно, що актриса отримає хоча б номінацію під час церемонії вручення премії 2 березня.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Джолі вирішила покинути США й перебратись до Парижу, де живе її близька приятелька Сальма Хайєк. Крім того, Джолі має намір жити на дві країни — Францію та Камбоджу.

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