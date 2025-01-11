Допомагає улюблений напій: найбільш успішна співачка XXI сторіччя розповіла, з чого починає свій день

Співачку Тейлор Свіфт із задоволенням слухають як члени королівської сім'ї, так і «прості» громадяни різних країн.

А днями її назвали найуспішнішою виконавицею XXI століття за версією музичного журналу Billboard.



Під час складання рейтингу враховувалися показники у двох основних чартах — пісенному Billboard Hot 100 та альбомному Billboard 200. Підрахунки велися, починаючи з 2000 року до 2024-го.

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Відразу 14 платівок Свіфт посіли перше місце в альбомному рейтингу, що стало рекордом для жінок-виконавців. І 12 композицій артистки очолили хіт-парад Hot 100.

На другому місці рейтингу опинився реп-виконавець Дрейк, а трійку лідерів замкнула співачка Ріанна. Також у топ-10 потрапили Леді Гага, Брітні Спірс, Каньє Вест, Джастін Бібер, Аріана Гранде та Адель.

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Бейонсе, яка у 2024 році очолювала схожий список від Billboard, зараз зайняла лише сьомий рядок рейтингу.

Бейонсе

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Крім того, шанувальники згадали, що на початку грудня стало відомо, що книга «Eras Tour Book» Тейлор Свіфт стала найбільш продаваною в США в 2024 році. Вона була продана тиражем 814 тис. копій за перші вихідні після виходу.

Звичайно, публіка наввипередки почала шукати причину таких «феноменальних успіхів», і згадали, що в одному в інтерв'ю Тейлор зізналася, що вона завжди перебуває у чудовій формі завдяки «суперфуду», який додає їй сил та творчої наснаги, і вберігає від хвороб.

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Його назва — апельсиновий сік.

Свіжовичавленнй апельсиновий сік

«Цей напій є справжнім еліксиром життя у вашій склянці. Він може не тільки вгамувати спрагу і допомогти організму насититися вологою, але й має масу корисних властивостей», — сказала тоді співачка і пояснила, що справа, насамперед, у вітаміні С. Одна порція апельсинового соку містить добову норму цієї корисної речовини. Вітамін С відомий своєю потужною антиоксидантною дією. Він допомагає зміцнювати імунітет, захищає клітини організму від пошкоджень і навіть сприяє покращенню стану шкіри, надаючи їй здорового сяйва. Крім того, він допомагає оздоровленню хрящової тканини, адже саме завдяки ньому в нашому тілі виробляється колаген.

Крім цього, в апельсиновому соку містяться калій та фолієва кислота, які підтримують роботу серцево-судинної системи. Дослідження також показують, що регулярне вживання апельсинового соку може знижувати рівень «поганого» холестерину та зменшувати ризик гіпертонії.

Але на цьому користь від чудо-напою не закінчується. У ньому, крім іншого, також присутні фітонутрієнти, такі як флавоноїди. Вони знижують швидкість «закислення» організму, тим самим оберігаючи людину від хвороб нирок, серця та допомагають краще справлятися з онкологією.

При цьому апельсиновий сік ідеально вписується в ранковий раціон не лише завдяки корисному складу, а й через його смако-ароматичні властивості. Яскравий колір та аромат апельсина активізують ділянки мозку, що відповідають за позитивні емоції. А ще цукру, що містяться в апельсиновому соку, дають м'який і природний приплив енергії, який не супроводжується різкими стрибками рівня цукру в крові, як це буває від солодощів. знали).

Проте пити його літрами не варто, оскільки навіть природні цукри при надмірному вживанні завдають шкоди. Також лікарі не рекомендують апельсиновий сік людям із підвищеною кислотністю шлунка. У них він може спровокувати печію.

Однак якщо протипоказань немає, додайте цей напій до свого ідеального сніданку. Найкраще пити його свіжовичавленим, а не пакетованим. Так ви отримаєте максимум користі від вітамінів та інших елементів у його складі. Також поєднувати апельсиновий сік найкраще з білковою їжею, наприклад, омлетом. Такий сніданок не лише наситить вас, а й допоможе підтримувати рівень енергії до обіду.

А ще варто звернути увагу на корисні харчові звички Меланїї Трамп.

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