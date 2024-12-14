«Прикидалися» овочами: на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів

Закарпаття продовжує слугувати втікачам-ухилянтам в якості шляху до країн Європи. Ось і нині на одному із контрольних постів прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону прикордонники зупинили мікроавтобус «Мерседес Спринтер», яким керував місцевий мешканець чоловік.

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Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить, повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби.

Проте під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. А за нею помістилися одразу вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини.

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Усі восьмеро планували у подальшому поза пунктами пропуску «відвідати» Угорщину.

Водія та його «пасажирів» затримали і доставили до прикордонного підрозділу. У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації «подорожі» українців.

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Нагадаємо, що до переправки через кордон чоловіків призовного віку часом долучаються навіть діючі правоохоронці. Одного з них в листопаді затримали в Києві співробітники ДБР.

Фото Державної прикордонної служби

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