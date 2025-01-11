Оголошено понад 60 підозр: в Нацполіції розповіли про результати масштабної спецоперації по всій Україні

Під час масштабної операції по всій Україні правоохоронці провели понад 600 обшуків у 22 областях, у результаті яких вручили більш як 60 підозр організатором та учасникам незаконного перетину українського кордону військовозобов’язаними особами.

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Обшуки проводили слідчі Нацполіції, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу Генерального прокурора із залученням співробітників ТЦК та СП, повідомили правоохоронці.

Серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Серед фігурантів — керівник медзакладів різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК та ВЛК, а також цивільні особи.

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Підозрювані пропонували чоловікам призовного віку різноманітні схеми для виїзду за кордон. До прикладу, завдяки довідці ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку або фейкові документи, які дають право виїхати з України.

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Найпопулярнішою була пропозиція перетнути кордон за межами пунктів пропуску — через ліс, гори чи річку, або в багажнику автівок чи у жіночому одязі.

«Клієнтів»" шукали через своїх знайомих або у закритих телеграм-каналах. За «послугу» потрібно було заплатити від 5 000 до 22 000 доларів. Отримані кошти фігуранти легалізували купівлею автомобілів чи виведенням їх в офшори.

У межах обшуків поліціянти вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.

«Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних — як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня», — йдеться у повідомленні.

За скоєне їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.

Нагадаємо, вчора, 10 січня, правоохоронці оголосили 45 підозр організаторам та учасникам схем незаконного переправлення людей через кордон.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють особи молодиків, які їздили центром столиці, перекривали рух транспорту, співали пісню «Я русский» та хизувалися своїми «подвигами» у соцмережах.

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