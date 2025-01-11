Зламав носа Орбакайте і одружився з молоденькою: стали відомі драматичні деталі другого шлюбу доньки Примадонни

На відміну від третього шлюбу старшої доньки Алли Пугачової Христини Орбакайте, який почався з «милої помилки», коли жінка зай шла не за тією адресою, зустріла своє кохання і живе щасливо і радісно, перші два її одруження були не такими веселими.



Так, другим чоловіком Христини став Руслан Байсаров, розповідає видання «Радіо 1».

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Вперше чоловік одружився на початку 1990-х з моделлю Тетяною Ковтуновою. Через три роки у них народилася дочка Камілла, але сімейне щастя виявилося недовговічним, і шлюб розпався. Пізніше доля звела Руслана з Христиною Орбакайте, дочкою Алли Борисівни Пугачової. Для Христини Орбакайте Руслан Байсаров був ідеальним чоловіком: привабливим, успішним, щедрим і вихованим. На той час він уже накопичив статки в 200 мільйонів доларів, які зараз збільшились до 900 мільйонів.

Хоча пара не зареєструвала свій шлюб офіційно, вони провели весільний обряд в одній з мечетей Москви, дотримуючись мусульманських традицій. Наприкінці 1990-х у них народився син Дені. Однак невдовзі після появи малюка Руслан почав виявляти свій кавказький темперамент. 2000-го року стався один із найгучніших конфліктів між ним та Христиною. На презентації нового альбому Орбакайте у нічному клубі «Кристал» Байсаров увійшов із букетом квітів, тоді як Христина спілкувалася з іншими артистами.

Побачивши її поруч із танцюристом Василем Руткою, Руслан, можливо, сприйняв це як флірт. Спалахнувши від ревнощів, він підійшов до співачки, грубо схопив її за руку і повів у гримерку. Гості спочатку не зрозуміли, що відбувається, і лише згодом усвідомили, що стали свідками сімейної сварки. Байсаров силою вивів Христину з клубу та кинув її в машину. Співачка спробувала зателефонувати своїй матері, щоб розповісти про те, що сталося, але Руслан викинув її мобільний телефон у вікно.

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Коли вони дісталися до заміського будинку, Христина насамперед кинулася до стаціонарного телефону, щоб зв'язатися з матір'ю, але Байсаров виявився швидшим — він висмикнув шнур. Залишившись без зв'язку та допомоги, жінка вирішила прикинутися сплячою. Коли він ненадовго вийшов із кімнати, Христина скористалася моментом: схопила його мобільний телефон, замкнулася у ванній та спробувала викликати допомогу.

Алла Пугачова згадувала, як одного разу виявила свою доньку Христину в жахливому стані — побитою і в крові. Христина лежала в ліжку із травмами, і мати, використовуючи підручні засоби, намагалася допомогти їй. Руслан Байсаров, намагаючись загладити свою провину, подарував Примадонні розкішну квартиру у Пилипівському провулку площею 500 квадратних метрів. Після цього Христина два місяці залишалася вдома, приховуючи синці та зламаний ніс. Пізніше вона наважилася на ринопластику, щоб виправити наслідки травми. Незважаючи на те, що Орбакайте пробачила Байсарова, в 2003 році вона вирішила піти від нього, дізнавшись із преси про його нову родину та дитину.

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Що стосується особистого життя Руслана, то у 2003 році, коли він ще перебував у стосунках із Христиною, у нього народився син від моделі Аліни Цевіної, яка згодом стала його третьою дружиною. Проте їхнє спільне життя виявилося недовгим: лише через півроку після народження дитини Руслан пішов до іншої, на той момент вагітної жінки. Щоб спокутувати провину перед Аліною, він купив їй квартиру у Москві. За чеченськими традиціями, його діти залишилися жити з батьком.

2005 року у Руслана народилася друга дочка на ім'я Далі від дівчини Юлії. У 2009 році, коли Руслану було 41 рік, він одружився з 17-річною Мадіною Гайтаєвою зі свого рідного села. Незважаючи на те, що Мадіна не планувала виходити заміж, ходили чутки про те, що Руслан буквально викрав її. Незабаром після весілля, на якому був присутній рамзан кадиров, Мадіна народила Байсарову двох синів — Аміна та Аміра. Нині сім'я живе на Рубльовці.

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А тим часом Христина насолоджується життям і здається, навіть не згадує про другого чоловіка.

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