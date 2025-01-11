Світовий тур «Казанови» начебто відміняється, але є «нюанси»

Після успішного виступу в Дубаї відомий співак Валерій Леонтьєв знову відчув, що потрібен публіці, яка готова ходити на його концерти, і заявив про готовність поїхати у світовий тур, назвавши умови.

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Втім, його концертний директор Борис Чигирьов заявив у інтерв'ю ТАСС, що народний артист Валерій Леонтьєв остаточно завершив свою сценічну кар'єру, і не розглядає можливість повернення на сцену.

«Валерій закінчив кар'єру, так. Пропозиції йому надходять, але він їх не розглядає», — сказав Чигирьов.

В той же час музичний критик Євген Бабічев вважає, що потрійний цінник може мотивувати виконавця хіта «Казанова» знову заспівати перед публікою. Про це він заявив у бесіді із NEWS.ru. На думку Бабичева, Валерій Якович заробив гроші і навряд чи співатиме перед великою аудиторією, але шанс є.

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«Щоб підтримувати рівень життя, можливо, зрідка доведеться вдаватися до виступів на приватних заходах для багатих людей. Поставити ціну вдвічі-втричі дорожче за звичайну», — висловився музичний критик.

Бабичев вважає, що якщо Леонтьєв не матиме проблем зі здоров'ям, то іноді погодиться співати на «жирних заходах». Але співак звик до свого формату з активною хореографією.

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«Це артист, який звик увесь час скакати на сцені, який мав продуману хореографію під кожен номер. Формат або збережеться колишній з економією свого людського ресурсу, або Леонтьєв відмовиться від виступів взагалі», — додав критик.

Також він нагадав, що перед минулим Новим роком Леонтьєв приїхав до москви і був готовий виступати на корпоративах і святкових вечорах — певно, це і може бути зручним для нього та глядачів форматом.

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Нагадаємо, що ще однією виконавицею, яка начебто «відмовилась» від виступів на сцені, стала і старша донька Алли Пугачової Христина Орбакайте. Але ситуація з нею поки що така ж невизначена, як і з Валерієм Леонтьєвим.

Архівне фото росЗМІ

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