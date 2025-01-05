«Казанова» майже готовий: Леонтьєв назвав умови, за яких готовий їхати у світовий тур

Попри відмову виступати у «Пісні року» та інших святкових телеконцертах у рф, співак Валерій Леонтьєв згоден вирушити у світовий тур, адже розуміє, що від його виступів залежить життя багатьох людей, які допомагають йому на концертах.

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Директор співака Борис Чигирьов зізнається, що жодних конкретних домовленостей поки що немає, але співак готовий виступити для глядачів за межами росії. Про це він сказав у коментарі виданню МК.

За його словами, зараз Валерію Яковичу надходить безліч пропозицій.

«Пропозицій виступити надходить багато, зокрема, й з-за кордону, серед них є дуже цікаві і в медійному, і у фінансовому плані, але інформація про вже підписантів контрактів на світове турне поки що передчасна. Коли це станеться і чи взагалі станеться — покаже час і розвиток світових подій», — міркує імпресаріо.

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Самого Леонтьєва, який постійно мешкає у США, дуже непокоїть політичне напруження у світі. Він розуміє, що поїздка до деяких держав може спровокувати гучний скандал, і намагається уникати подібного.

Тому головна умова Валерія Яковича — стабілізація ситуації у світі. Як це може бути досягнуто, Чигирьов поки що не коментує.

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Зазначимо, що Валерій Леонтьєв не засудив напад росії на Україну, водночас відмовився співати для «ура-патріотів» та не бере участі у концертах, направлених на розпалювання ворожнечі та «накачці» публіки антиукраїнською істерією.

Разом з тим новорічний виступ у Дубаї показав, що у співака залишилося багато прихильників по всьому світу, які згодні викласти немалі суми задля того, щоб побачити виступ «Казанови». Тому помічники артиста настроєні більш ніж оптимістично.

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