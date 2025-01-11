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Зіткнення поїздів у Франції: постраждало щонайменше 30 людей

18:41 11 січня 2025
Поліція Страсбурга

В суботу, 11 січня, у місті Страсбург у Франції стався інцидент на залізниці — зіткнулися два потяги.

Про це повідомляє видання BFMTV з посиланням на джерело у поліції.

Внаслідок інциденту травми отримали 31 особа, у тому числі п'ятеро дітей.

Причиною інциденту стало помилкове перемикання залізничних стрілок. Декілька пасажирів отримали травми. Місцева влада веде розслідування обставин події.

До станції «Центральний вокзал» стягнуто великі сили рятувальників, аварійні служби та карети швидкої допомоги.

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Ця аварія також спричинила «значні збої» на трамвайних лініях, і автобуси поки що не мають можливості проїхати до центрального вокзалу, повідомила Страсбурзька транспортна компанія. Відомості про точну кількість постраждалих уточнюються.

Відзначимо, що в листопаді 2024 року два товарні потяги зіткнулися у Польщі — тоді постраждав машиніст, а влітку мікроавтобус з українцями розбився на автомагістралі, що веде від Познані до німецького Франкфурта.

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