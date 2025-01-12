Мазутом із затонулих у Керченській протоці танкерів забруднене азовське узбережжя під Бердянськом (фото)

Мазут, який вилився з російських танкерів під час шторму в Чорному морі ще у середині грудня, забруднив як російське узбережжя в районі Анапи, так і ЮБК, а також добрався до тимчасово окупованої росіянами частини Запорізької області.

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Так, колаборант євген балицький, якого окупанти призначили «гауляйтером» тимчасово окупованої частини Запорізької області, заявив про обстеження 125 кілометрів узбережжя Азовського моря, зокрема, в районах Бердянська, Приморська, на Федотовій косі та косі Пересип.

Забруднення мазутом виявлені на узбережжі Запорізької області. Фото зі сторінки балицького

Так, на Бердянській косі з боку відкритого моря, за його словами, виявлено забруднену ділянку завдовжки 14,5 км, із дрібними фрагментами твердої фракції мазуту. А на узбережжі коси Пересип виявлено забруднену ділянку загальною площею 5 кв. метрів.

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Забруднення мазутом виявлені на Бердянській косі та косі Пересип. Фото зі сторінки балицького

«Розгрібають» наслідки екологічної катастрофи, влаштованої росіянами, і у тимчасово окупованому Криму. Місцевий «голова радміна Криму» юрій гоцанок заявляє, що 13 осередків забруднення виявлені, зокрема, в Керчі, Євпаторії, Сакському та Чорноморському районах.

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Тим часом начальник наукового відділу, доктор екології Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв повідомляє, що на територію парку прилетіли птахи, забруднені мазутом.

В національному парку знайшли забруднених мазутом велику пернікозу та баклана. Фото зі сторінки Івана Русєва

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Птаха, який не вижив, відправили на дослідження. Фото зі сторінки Івана Русєва

«Прогнозів стосовно того, де і коли опиніться мазут на різних берегах, було багато. Є імовірність того, що скоро він досягне берегів Одещини. Внаслідок аварії загинули десятки тисяч птахів і це ще не кінець жахливих наслідків для природи. Кожного дня знаходять мертвих китоподібних, переважно азовок, і іх вже біля сотні. А як відомо, під час таких аварій з нафтопродуктами море або океан викидають лише 5% від всіх загиблих. І тому реально загиблих від цієї аварії — тисячі», — пише він у соцмережах.

Забруднені мазутом птахи дісталися "Тузлівських лиманів". Фото зі сторінки Івана Русєва

На території парку знайшли велику пірникозу, частково обмазану мазутом, в такому ж стані був і баклан, якого неможливо було дістати з води. «Птаха, якій не вижив, відправляємо на дослідження в Одесу — до Українського центру екології моря щоб провести лабораторні дослідження птаха на наявність нафтопродуктів і їх імовірний зв'язок з якістю нафтопродуктів, які попали у Чорне море під час аварії танкерів 15.12.2024 році», — зазначив Іван Русєв та додав: «Рашисти руйнують все навколо і вбивають не тільки українців, а і унікальне життя у Чорному морі».

Раніше одеський активіст Владислав Балинський, який аналізував швидкість розповсюдження бруду, прогнозував, що невдовзі мазут може досягти і одеського узбережжя.

Фото зі сторінки балицького

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