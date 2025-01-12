«Холостяк» Терен присоромив Славу Дьоміна: телеведучому довелося вибачатися (фото)

Радіоведучий Слава Дьомін після нещодавнього інтерв'ю з переможницею «Холостяка» — обраницею Олександра Будька стала Інна Белень — був змушений вибачатися перед «Тереном» за сказану ним в ефірі фразу.

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Як пише life.nv.ua, Дьомін під час бесіди сказав, що російське вторгнення в Україну, яке почалося ще у 2014 році, усі ці десять років «не сприймалося всіма, як війна». На ці слова відреагував «Терен». Як і на слова своєї обраниці про те, що вона не дуже розуміє людей, які критикують російськомовних.

"Холостяк" Олександр "Терен" обурився через фразу під час інтерв'ю його обраниці Славі Дьоміну. Фото із соцмереж

У свою чергу Слава Дьомін зізнався, що був не правий і що лютий 2022 року, коли росія розпочала широкомасштабне вторгнення, змінив його думку: «Я не хочу виляти і виправдовуватися за минуле. Ось правда моя сьогодні. Так, не сприймав. І зрозумів після лютого 2022 року, що був неправий. Це гірка правда, за яку соромно».

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Слава Дьомін вибачився перед "Тереном" за свої слова про війну з росією. Фото із соцмереж

Нагадаємо, що під час інтерв'ю Інна Белень сказала, що ще не впевнена, що вийде заміж за Олександра «Терена». За її словами, має бути якийсь «внутрішній імпульс».

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Фото — скріншот

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