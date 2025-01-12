Це абсурд: німецький дипломат розкритикував ідею європейських миротворців в Україні

Колишній посол Німеччини у Вашингтоні Вольфганг Ішингер вважає ідею введення європейських миротворчих сил в Україну «абсурдною», пише N-tv.

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«По-перше, вам знадобиться дуже багато військ. По-друге: якщо ви починаєте таку операцію, повинні враховувати, наскільки великими є ризики. Що станеться, якщо наступна російська атака дійсно почнеться? Чи зможемо ми тоді відбити цю атаку?» — сказав дипломат.

Ідея миротворчих військ загалом його не бентежить, додав Ішингер. Просто вони не повинні бути з Європи.

«Це мають бути війська з Індії, Пакистану, Бразилії чи Індонезії, можливо, навіть китайці, якщо вони захочуть. І це має бути мандат, санкціонований ООН, — пояснив він. — Необхідно проявляти жорсткість стосовно росії, але також і готовність до переговорів щодо можливого членства України в НАТО. Звичайно, може статися так, що врешті-решт, коли всі інші питання будуть вирішені, це буде єдиним пунктом, який стоїть на шляху до розв'язання проблеми. Тоді нам доведеться про це говорити».

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Раніше німецький дипломат критикував рф, яка постійно заявляла про «червоні ліні» та погрожувала ескалацією за їх порушення.

«Чому б нам не змінити підхід і не сказати: «У нас є свої лінії, і якщо ви знову бомбите цивільні об'єкти, то не дивуйтеся, коли ми, наприклад, надішлемо крилаті ракети Taurus або США дозволять Україні завдавати ударів по російських військових цілях», — сказав Вольфганг Ішингер.

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Нагадаємо, дипломат неодноразово заявляв, що у росії немає жодного шансу на перемогу, і пояснював, чому це так.

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