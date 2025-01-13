Індексації 15 січня не буде: в ПФУ попередили пенсіонерів про черговий фейк шахраїв

Більшість пенсіонерів знають, що індексація пенсій запланована на березень. Вже став відомий коефіцієнт збільшення виплат.

Водночас у мережі останнім часом почала з'являтися інформація про те, що індексація пройде раніше — 15 січня. Про те, що ця інформація є фейком, повідомили у Пенсійному фонді.

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Щоб не стати жертвами аферистів, користувачів просять у жодному разі не переходити за подібними посиланнями.

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У ПФУ нагадали, що умови проведення індексації пенсій визначено ч.2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет.

Питання проведення індексації пенсій у 2025 році буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України, про що буде поінформовано через офіційні канали Пенсійного фонду.

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Про те, як зміняться пенсії українців у липні 2025, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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