Не тільки «січневе підвищення»: експерт розповів, що буде з пенсіями у березні та липні

Частина українців отримають «підвищені» виплати у перший місяць року — але тільки ті, хто досягне відповідного віку, у якому їм нарахують «вікову» надбавку.

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А що буде з індексацією пенсії у березні та з переходом на «нову» систему нарахування пенсій у липні розповів експерт з фінансових питань Сергій Коробкін.

За його словами, у 2025 році, як і у попередні два роки, індексація буде проведена не так, як передбачено законом, а як вирішить Кабмін додатковим рішенням. Тобто, Уряду залишили простір для маневру. Так чи інакше, урядовці обіцяють провести індексацію за будь-яких обставин, але її розмір залишається невідомим. Деталі традиційно дізнаємося не раніше лютого.

Що може змінитися у липні

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Завдання провести реформу чинної солідарної пенсійної системи прописано у Законі «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Попередній проєкт реформи вже оприлюднено і сьогодні знаходиться на стадії обговорення. Якщо його ухвалять, то чинна формула підрахунку пенсії істотно зміниться.

Пенсія за віком буде складатися зі двох частин:

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базової — буде для всіх однаковою і становитиме 30% від мінімальної зарплати;

страхової — залежатиме від кількості пенсійних балів, які людина накопичила протягом трудової діяльності.

Для тих, хто вже на пенсії, їх існуючі коефіцієнти стажу і зарплати також переведуть у бали. Вартість бала буде прив’язана до середньої зарплати по країні і щорічно змінюватися.

Разом із тим, частина існуючих надбавок до пенсії може зникнути, але це буде компенсовано підвищенням за рахунок інших показників.

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Автори законопроєкту прогнозують, що через його ухвалення зростання пенсій вже з 1 липня зможуть відчути 80% пенсіонерів.

Також Сергій Коробкін звертає увагу на те, що Кабмін до кінця року мав ухвалити:

порядок ідентифікації для тих, хто перебуває за кордоном (її за законом треба було пройти до 31 грудня, але в уряді це питання планують відтермінувати на наступний рік);

новий порядок зарахування закордонного стажу;

новий порядок виплати надбавки за проживання у гірській місцевості.

Тому більш-менш зрозумілою ситуація з пенсіями у 2025 році стане згодом.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики роз'яснила, чи вплинула на пенсійні виплати ворожа кібератака на державні реєстри.

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