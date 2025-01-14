Українські ракети та дрони влаштували «пекельну» ніч в росії: під ударами Брянськ, Тула, Казань, Енгельс (відео)

У Ростовській області росії, де днями українські дрони вдарили по складу з дронами-розвідниками супротивника, у ніч проти 14 січня знову було «голосно». Втім, про атаку БпЛА повідомляли у кількох російських регіонах.

ВІДЕО ДНЯ

Так, губернатор Ростовщини Юрій Слюсар заявив, що вночі «були знищені та пригнічені засобами радіоелектронної боротьби 14 БпЛА — у Міллерівському та Тарасівському районах». Він стверджує, що «постраждалих та руйнувань на землі немає».

Подібний звіт дав і губернатор Орловської області Андрій Кличков, який повідомив, що 17 дронів-камікадзе було збито і що «вдалося уникнути будь-яких пошкоджень та постраждалих».

Тим часом у Татарстані, куди також навідалися українські безпілотники, повідомляють про спалах цистерни з пальним у передмісті Казані. Росспабліки пишуть, що «ЗСУ спробували атакувати казанський хімічний завод «Оргсинтез». За іншою версією, під атакою знаходилася розташована поряд база зріджених газів.

РЕКЛАМА

Про збиття 16 БПЛА заявляв і губернатор Тульської області Дмитро Міляєв, за словами якого «уламки дронів пошкодили кілька автомобілів та господарських будівель».

РЕКЛАМА

Місцеві жителі знімали та викладали у мережу відео з БпЛА, які атакували регіон. На одному з них було зафіксовано роботу ППО.

РЕКЛАМА

А ось у Саратовській області губернатор Роман Бусаргін повідомив про ліквідацію «великої кількості цілей», проте визнав «пошкодження на двох промислових підприємствах у Саратові та Енгельсі».

Так, в Енгельсі почалася сильна пожежа. У двох містах скасували заняття у школі.

Кадри із вражаючим пожежею зняли й жителі Саратова.

Також повідомляється, що напередодні ввечері в росії було атаковано Брянську область, де метою дронів і ракет став хімічний завод імені 50-річчя СРСР у місті Сєльцо.

Осинтери підрахували, що за вчорашній вечір і сьогоднішню ніч було атаковано кілька стратегічних підприємств противника.

Нагадаємо, що днями дрони Сил оборони України атакували нафтобазу в місті Енгельс — пожежу там не погасили досі.

Фото — скріншот

9

Читайте нас у Facebook