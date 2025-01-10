«Нептун» добив: метою атаки безпілотників у ростовській області був склад російських дронів

Україна продовжує боротися з російською агресією. В результаті спільної операції Служби безпеки України та ВМС ЗСУ в ніч на п'ятницю було уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області рф. Про це повідомив співрозмовник в Силах оборони, інформує «Українська правда».

ВІДЕО ДНЯ

Так, в ніч проти 10 січня українські дрони та ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. Спочатку безпілотники «перевантажили» ППО агресора, а потім на об'єкт прилетів «Нептун».

«СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль — склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських „пташок“ в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме», — повідомило джерело в Силах оборони.

Як писали «ФАКТИ», раніше в міноборони росії повідомляли про атаку 40 ударних БпЛА, які нібито «перехопили та знищили»: 16 — над територією Ростовської області, по чотири БпЛА — над територіями Курської та Воронезької областей, три БпЛА — над територією Брянської області, два — над територією Краснодарського краю, один — над територією Білгородської області та десять — над акваторією Азовського моря.

РЕКЛАМА

Фото з російських соцмереж

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook